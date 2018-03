Das Battlefield-Franchise folgt einer klaren Nummerierung: Nach Teil vier und Battlefield: Hardline kommt natürlich Battlefield 1. Dass danach Battlefield 5 veröffentlicht wird, scheint also nur logisch.

Diversen Gerüchten zufolge soll das neue Battlefield 2018 jedenfalls Battlefield 5 heißen und im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein. Nun gibt es einen weiteren Leak, der angeblich einige genauere Details ans Tageslicht bringt. Dabei geht es um die Klassen, Fraktionen, die Grafik-Engine, Mikrotransaktionen und vieles mehr.

Battlefield 5 wird eine Weiterentwicklung von Battlefield 1 & 4

Battlefield 5 soll auf derselben Engine basieren wie bereits Battlefield 1 und Star Wars: Battlefront 2. Es wird dem Leak zufolge diese vier typischen DICE-Klassen geben:

Assault

Support

Recon

Engineer

Dazu gesellen sich Behemoths, Elite-Klassen und Waffen-Kits.

Der Operations-Modus soll ebenfalls seine Rückkehr feiern und wir dürfen auch wieder mit Fahrzeugen übers virtuelle Schlachtfeld brettern. Die sollen sich tendenziell aber eher wieder so steuern lassen, wie es in Battlefield 4 der Fall war, und nicht so wie in Battlefield 1.

Battlefield 2018:

Mit Koop-Modus & episodischer Kampagne?

10 Maps, 7 Fraktionen & nur kosmetische Mikrotransaktionen

Wenn der Leak Recht behält, sollen wir insgesamt auf sieben unterschiedlichen Seiten und 10 Maps spielen können. Als Fraktionen stehen offenbar folgende zur Auswahl:

Großbritannien

USA

französische Freiheitskämpfer

Deutschland

Italien

die UdSSR

Japan

Nachdem die Mikrotransaktionen in Star Wars: Battlefront 2 auf so großen Widerstand gestoßen sind, sollen sich die In Game-Käufe bei Battlefield 5 auf kosmetische Items beschränken. Die Angaben stammen allesamt vom YouTuber Drakesden, sind aber natürlich nicht offiziell.

Hier könnt ihr euch dessen komplettes Video ansehen:

So wünsche ich mir ... Battlefield 2018:

Stimmt ab über Setting, Modi, Klassen & mehr

Haltet ihr die Angaben für wahrscheinlich? Was hofft ihr für das nächste Battlefield?

