EA soll sich mit einer E-Mail direkt an die Betreiber des Revive Networks gewandt und um die Einstellung des Fan-Supports gebeten haben. Mit Hilfe des Netzwerkes konnten die älteren Teile des Franchises – Battlefield 2, Battlefield 2142 und Battlefield Heroes – weiterhin online im Mulitplayer gespielt werden, allerdings nur inoffiziell.

Da die Seiten des Fan-Netzwerkes aber mit den offiziellen Bildern und Logos ausgestattet waren, könne laut EA leicht der Eindruck entstehen, dass es sich um offizielle Angebote handelt. Außerdem konnten über das Revive Network auch Mod-Versionen der Spiele heruntergeladen werden.

Mehr: Battlefield 5 - Neuer Teil der Shooter-Serie für 2018 angekündigt

Revive folgt der Aufforderung von EA und veröffentlicht auf den eigenen Seiten sowohl das Schreiben des Battlefield-Publishers als auch eine eigene Stellungnahme. In der Bitte von Electronic Arts heißt es demzufolge:

"Wir müssen euch bitten, das Abwerfen von Munitionsnachschub einzustellen. In anderen, eher juristischen Worten: Bitte hört damit auf, Kopien unserer Spiele zu verbreiten und unsere Markenzeichen, Logos und Artworks auf euren Seiten zu verwenden. Die Sache ist, dass eure Webseiten leicht den Eindruck erwecken können, dass ihr zu Electronic Arts gehört oder in irgendeiner Form mit uns in Verbindung stehen könntet."