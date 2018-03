Battlefield V – so soll Gerüchten zufolge der neue Teil der Battlefield-Reihe heißen. Außerdem spielt der Battlefield 1-Nachfolger anscheinend wieder im Zweiten Weltkrieg, wie zuvor bereits mehrfach spekuliert wurde. Das berichtet zumindest VentureBeat unter Berufung auf anonyme Quellen, die EA und Battlefield V nahe stehen wollen. Zu guter Letzt ist auch noch ein angeblicher Screenshot von Battlefield V aufgetaucht.

Battlefield 2018 soll Battlefield V heißen und im Zweiten Weltkrieg spielen

Allzu viel ist immer noch nicht über den neuen Shooter bekannt, der in die Fußstapfen von Battlefield 1 treten soll. Einzig der grobe Veröffentlichungszeitraum scheint festzustehen: Battlefield V (wenn es denn wirklich so heißen sollte) erscheint noch dieses Jahr. Gerüchte über ein Setting im Zweiten Weltkrieg wurden allerdings immer wieder laut, die könnten sich jetzt bestätigen. EA und DICE sollen schon seit Jahren planen, nach Battlefield 1 ein Spiel zu veröffentlichen, das wieder im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist. Zunächst soll der Arbeitstitel Battlefield 2 gewesen sein.

Allerdings gibt es keine offiziellen Statements zu alledem, ihr solltet das Ganze also noch mit Vorsicht genießen.

Startbildschirm vom Battlefield V-Dev-Build geleakt?

Auf Reddit hat jemand den angeblichen Screenshot des Startbildschirms von einem Dev-Build zu Battlefield V veröffentlicht. Die Angelegenheit wirkt allerdings ziemlich unglaubwürdig und könnte sich auch als Fake herausstellen. Wie mehrere Nutzer direkt darunter bereits anmerken, passt hier einiges nicht zueinander: Beispielsweise steht bei einem Dev-Build eher nicht so groß "Dev Build" im Titel-Logo, die 18 beim Copyright wirkt nachträglich eingefügt und einiges mehr. Aber seht es euch am besten selbst an:

Haltet ihr den Screenshot für echt?