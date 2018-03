Below - Mehrfach verschobenes Indiespiel soll 2018 endlich für Xbox One erscheinen

Erinnert ihr euch noch an Below? Das Indiespiel, das exklusiv für die Xbox One und den PC erscheinen wird, wurde vor knapp fünf Jahren angekündigt und seitdem immer wieder verschoben. Doch nun gibt es anscheinend Licht am Ende des Tunnels.

Denn wie Creative Director Kris Piotrowski in einem Interview mit Engadget durchblicken ließ, soll der Release des Spiels noch in diesem Jahr erfolgen. Der Wermutstropfen: Einen bestimmten Monat oder gar ein festes Datum nannte er nicht, sondern sagte nur, dass die Entwicklung des Spiels bald abgeschlossen sei.

Möglich, dass die letzte Verschiebung mit den Verbesserungen für die Xbox One X zusammenhängen, die Piotrowski und sein Team noch einbauen wollen, darunter eine 4K-Unterstützung und eine Framerate mit 60 Bildern in der Sekunde. Ebenfalls ist es denkbar, dass der finale Release-Termin während der E3 2018 in Los Angeles bekannt gegeben wird.

Für mehr Informationen zum Indiespiel lest ihr am besten unsere Preview zu Below.