Beyond Good & Evil 2 - Hat dieselben Probleme wie Star Citizen, so Creative Director

Beyond Good & Evil 2

Lange Zeit war es sehr still um Beyond Good and Evil 2. Mittlerweile wissen wir aber, dass die Vorproduktion eines neuen Teils begonnen hat und dieser womöglich 2018 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen könnte. Kotaku hatte die Möglichkeit, mit Michel Ancel, dem Creative Director des neuen Beyond Good and Evil-Teils zu sprechen und ihn über das lang erwartete Spiel auszufragen.

Ancel zufolge arbeitet das Ubisoft-Team bereits seit dem Release von Rayman Legends an dem Projekt. Dennoch sei es noch ein weiter Weg bis zum Release. Auch ein offizieller Reveal dürfte nicht in naher Zukunft stattfinden, da das Projekt erst »konkretere Formen« annehmen müsse. Die lange Wartezeit auf ein neues Lebenszeichen von Beyond Good and Evil 2 begründet er in Teilen mit technischen Grenzen der vergangenen Konsolen-Generation.

"Das Beste ist, dass Konsolen jetzt sehr leistungsstark sind. [...] Es heißt nicht mehr »Oh, wir werden das niemals schaffen«. Jetzt funktioniert es."

Bei Beyond Good and Evil 2 sollen Weltraumreisen eine zentrale Rolle spielen. Und obwohl die Technik nun ein gutes Stück weiter ist, stehen den Entwicklern noch einige Herausforderungen bevor.

"Wir schauen uns Spiele wie Star Citizen an. Wir sehen diese riesigen Planetensysteme und denken uns: »Wir haben dieselben Probleme, aber wir sind in einem Bereich weiter fortgeschritten, während sie es in einem anderen sind."

Es sei verrückt und den Leuten schwer zu vermitteln, wie technisch komplex die Spieleentwicklung sei. Heutzutage gehe es nicht mehr um Polygone oder ähnliches, sondern etwa um Millionen von Künstlichen Intelligenzen und deren Verhalten innerhalb des Spieleuniversums.

Würdet ihr euch über ein Beyond Good and Evil-Sequel freuen? Was würdet ihr euch für das Spiel wünschen?

