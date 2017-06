Beyond Good & Evil 2 - Ubisoft-Tweet erwähnt Switch-Version

Unter großen Jubel wurde auf der E3-Pressekonferenz von Ubisoft Beyond Good & Evil 2 angekündigt und mit einem ersten Render-Trailer präsentiert. Ein Release-Datum wurde allerdings noch nicht genannt, ebenso wenig wie die Systeme, auf denen das Spiel erscheinen wird.

Zumindest in letztere Frage könnt nun unfreiwillig ein wenig Licht gekommen sein. Denn Ubisoft Spanien veröffentlichte auf Twitter einen Eintrag, in dem zu lesen war, dass Beyond Good & Evil 2 sowohl für den PC, PS4 und Xbox One, als auch für Nintendo Switch erscheinen soll.

Es ist allerdings nicht unwahrscheinlich, dass es sich hierbei um einen Fehler handelt, denn kurze Zeit nach der Veröffentlichung des Tweets wurde dieser wieder entfernt. Auf eine finale Bestätigung der Systeme für den nächsten Michel-Ancel-Titel müssen wir also wohl oder übel noch warten.

Heiko konnte auf der E3 2017 mit Michel Ancel über Beyond Good & Evil 2 sprechen und hat sogar eine frühe Version des Spiels gesehen. Seine äußerst positiven Ersteindrücke könnt ihr hier lesen.