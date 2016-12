BIU Sales Awards - Battlefield 1, Call of Duty: Infinite Warfare & Pokémon feiern Erfolge

Battlefield 1 darf sich über gleich zwei Auszeichnungen freuen.

Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware, kurz BIU, hat seine Sales Awards vergeben, um die verkaufsstärksten Spiele im November 2016 auszuzeichnen. Gleich doppelten Grund zur Freude hat dabei Battlefield 1. So verkaufte sich die PC-Fassung in Deutschland mehr als 100.000 Mal, was der BIU mit einem Gold Award würdigt. Alle Versionen zusammen kommen inzwischen sogar auf mehr als 500.000 verkaufte Einheiten. Für diesen Meilenstein erhält der Weltkriegs-Shooter einen Multiplattform Award.

Der Sci-Fi-Shooter Call of Duty: Infinite Warfare liegt hinter seinem Konkurrenten Battlefield 1, knackt aber allein durch die PS4-Version die 200.000er-Marke. Immer noch eine beachtliche Leistung, für die der BIU einen Sales Award in Platin vergibt. Dieselbe Auszeichnung erhalten übrigens auch Pokémon Sonne und Mond - und zwar jeweils separat voneinander. Gemeinsam haben beide Editionen demnach über 400.000 Käufer gefunden.

Einen großen Erfolg, so der BIU, könne auch Final Fantasy 15 verbuchen. Denn die PS4-Fassung ging zum Release Ende November noch ganze 100.000 Mal über die Ladentheke. Eine Auflistung der erfolgreichsten Computer- und Videospiele im November 2016 findet ihr im Anschluss:

BIU Sonderpreis für mehr als 500.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform

Uncharted 4: A Thief's End

BIU Multiplattform Award für mehr als 500.000 verkaufte Spiele auf allen Plattformen

Battlefield 1

BIU Sales Award in Platin für mehr als 200.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform

Call of Duty: Infinite Warfare (PS4)

Pokémon Mond (Nintendo 3DS)

Pokémon Sonne (Nintendo 3DS)

BIU Sales Award in Gold für mehr als 100.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform

FIFA 17 (PS3)

Final Fantasy 15 (PS4)

Forza Horizon 3 (Xbox One)

Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum (PS4)