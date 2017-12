Blizzard - First Person-Shooter mit Fahrzeugen in Arbeit?

Eine Jobausschreibung gibt Hinweise darauf, dass Overwatch-Entwickler Blizzard aktuell an einem neuen Spiel arbeitet oder zumindest die Vorbereitungen für die Entwicklung trifft. Gesucht werden Gameplay-Designer zur Erstellung von Fahrzeugen samt Fahrzeug-Handling in einer "robusten First Person-Engine für ein unangekündigtes Projekt". Erfahrung in Spielsystemen zu Physik, Animation und Kameras wird ebenfalls erwartet.

Nichts Genaues

Wie für unangekündigte Projekte üblich, sind nicht mehr Informationen verfügbar. Die Kollegen bei dsogaming.com mutmaßen, es könnte sich um einen Starcraft-Spin-off oder eine Fortsetzung zu Overwatch handeln. Angesichts aktueller Trends, besonders wegen des riesigen Erfolgs von PUBG, halten wir auch ein Battle Royale nicht für abwegig. Gesichert ist freilich keine dieser Vermutungen.