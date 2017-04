Boruto: Naruto Next Generations - Düsteres Schicksal für Naruto in der Spin-off-Serie?

Die Naruto-Ära wird nach 15 Jahren nun vom Sohn des Protagonisten in Boruto: Naruto Next Generations fortgeführt.

Nach 15 Jahren ging mit der 500. Folge Naruto: Shippuden vor zwei Wochen eine Ära zu Ende. Gestern startete das Naruto-Sequel Boruto: Naruto Next Generations und sorgte für reichlich Diskussionsstoff. Im Vordergrund der Sequel-Story steht sein Sohn Boruto, der im ersten Manga, auf dem das Sequel beruht, stolz verkündet, dass dies seine ganz eigene Geschichte sei. Trotzdem spielt Naruto in der eigentlichen Geschichte wohl eine große Rolle und ist auch einige Male zu sehen.

Wieso machen sich Fans so große Sorgen um Naruto?

Die erste Folge der neuen Serie wird in einer düsteren Zukunft durch einem Kampf zwischen Boruto und Kawaki eingeleitet. Dieser erklärt inmitten der Trümmer von Konohagakure die Ära der Shinobi für beendet. Mit Sasukes Stirnband um den Kopf gebunden, betont Boruto, noch immer ein Shinobi zu sein. Zum Höhepunkt des Kampfes verspricht Kawaki, ihn dort hinzusenden, wo er auch schon den Siebten Hokage hinbrachte.

Kawaki macht Boruto eine bedrohliche Ansage.

Bei diesem muss es sich um Naruto handeln. Wo auch immer er sich befindet, sei es ein anderes Universum oder tief unter der Erde - es klingt jedenfalls nicht gut. Die restliche Folge spielt wieder in der Vergangenheit, in der Naruto (noch) lebt. Fans, die bereits den Manga oder den Film rund um Boruto gelesen oder gesehen haben, waren darauf vorbereitet, dass es drastische Änderungen innerhalb der Welt des Franchises geben wird. Während Reddit-User zur Besinnung rufen und nicht glauben, dass Naruto wirklich tot ist, wird bei Facebook und Twitter schon wild spekuliert, was dem Helden zugestoßen sein könnte.

Nach fast 20 Jahren des Naruto-Franchises, wollen sich die Fans noch nicht von ihrem Serienliebling verabschieden. Zwar ist es ein Trost, dass sein Sohn die Ära vorführt, dennoch wollen viele Fans nicht loslassen. Viele vermuten allerdings auch eine bewusste Provokation dieser Frage. Wie es um Naruto steht, werden wir in den nächsten Wochen erfahren. Boruto: Naruto Next Generations könnt ihr auf Crunchyroll und zusätzlich auf Hulu streamen, wenn ihr einen Zugang habt.

Werdet ihr Boruto: Naruto Next Generation auch gucken, sollte Naruto tot sein?