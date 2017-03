Breath of the Wild - Robin Williams' Tochter Zelda Williams streamt live für einen guten Zweck

Robin Williams und seine Tochter Zelda Williams

Die Schauspielerin Zelda Williams wurde von ihren Eltern nach der Figur aus den Nintendo-Spielen benannt. Ihr Vater Robin Williams, der 2014 leider viel zu früh verstorben ist, war bekanntermaßen ebenfalls Schauspieler – und bekennender Zelda-Fan. Jetzt gibt es mit Breath of the Wild nach vielen Jahren ein neues Zelda-Spiel. Was läge also näher, als wenn Zelda Williams dieses Spiel streamen würde, so dass wir live dabei zusehen könnten? Eben. Erst recht, wenn das Ganze auch noch einem guten Zweck zugute kommt.

Hey folks! I'll be streaming Legend of Zelda tomorrow on @LVLUPDojo at 12 PT for @BBRFoundation! Some surprises in store ? Come hang! — Zelda Williams (@zeldawilliams) March 8, 2017

Auf Twitter hat die Schauspielerin bereits verraten, dass sie schon mal ein bisschen vorgelegt hat, damit es im Stream dann nicht nur Szenen aus der ganz frühen Phase des Spiels zu sehen gibt. Außerdem verspricht Zelda Williams auch noch "Überraschungen", die vorerst allerdings noch so mysteriös bleiben, wie sie klingen.

I beat the four shrines so that tomorrow's livestream won't be all startup stuff ? lets get into the gritty! — Zelda Williams (@zeldawilliams) March 9, 2017

Yep! Though I definitely should've waited to open the Great Fairy Shrine live... that was my favorite reveal thus far ????? https://t.co/bq9lPRIrmu — Zelda Williams (@zeldawilliams) March 9, 2017

Während des Streams wird Geld für die Brain & Behavior Research Foundation gesammelt, die sich mit psychischen Krankheiten beschäftigt und diese erforscht. Übertragen wird das Spiel von Zelda Williams auf dem Twitch-Kanal LVLUP Dojo.

Zelda Williams streamt ab und zu auch auf ihrem eigenen Twitch-Kanal.

