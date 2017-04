Insider Yan2295 setzt ein neues Gerücht in die Welt.

Rockstar ist nicht nur für die GTA- und Red Dead Redemption-Reihe bekannt, sondern auch für Bully. Das auch unter dem Namen Canis Canem Edit bekannte Open World-Action-Adventure, das uns als Unruhestifter Jimmy Hopkins die Schlüpfer ahnungsloser Schüler langziehen lässt, bekommt laut eines aktuellen Gerüchtes einen Nachfolger.

Wie Insider Yan2295 wissen will, befindet sich Bully 2 beziehungsweise Canis Canem Edit 2 bereits in Entwicklung und soll nach dem Release von Red Dead Redemption 2 als nächstes Rockstar-Projekt auf den Markt kommen. Das postete er bereits vor einer Woche in einem GTAForums-Thread.

Offiziell bestätigt ist Bully 2 bisher nicht. Wir haben deshalb bei Rockstar nachgefragt, ob bei dem Gerücht etwas dran ist, und lassen euch wissen, falls wir ein Statement erhalten.

Yan2295 hatte in der Vergangenheit unter anderem den seit Oktober 2016 erhältlichen Bikers-DLC für GTA Online vorausgesagt. Anfang Januar streute er ebenfalls das Gerücht ins Netz, dass Rockstar an einem Remaster zu L.A. Noire für die Nintendo Switch arbeitet. Davon haben wir bis jetzt aber nichts weiter gehört. Die Aussage von Yan2295 sollte also mit einer gesunden Portion Skepsis betrachtet werden.

Habt ihr Bully gespielt? Was würdet ihr euch von Bully 2 wünschen?