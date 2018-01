Burnout Paradise HD - PS4-Version erscheint womöglich im März in Japan

Die Hinweise auf ein mögliche Remastered-Version von Burnout Paradise verdichten sich. Bereits im Dezember hatte ein brasilianischer Händler das Spiel für PS4 und Xbox One gelistet. Angeblich sollte es Anfang März 2018 veröffentlicht werden.

Nun gab der japanische Twitter-Account Renka_Schedule an, dass ein Release für PS4 in Japan am 16. März ansteht. Der genaue Titel ist noch nicht bekannt und wird daher mit "Bournout Paradise HD Remaster" angegeben. Der Preis liegt bei 4014 Yen, was derzeit in etwa 30 Euro entspricht.

Renka betreibt unter anderem das japanische Game Schedule-Wiki, in dem zukünftige Spiele-Veröffentlichungen zusammengefasst werden. Das Profil hat sich in der Vergangenheit bereits als verlässliche Quelle für japanische Releases herausgestellt.

Bisher keine offizielle Ankündigung

Eine offizielle Ankündigung seitens EA oder den Entwicklern von Criterion Games steht allerdings weiterhin aus. Der aktuelle Leak betrifft lediglich die PS4-Version. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, ist ein Xbox One-Release allerdings sehr wahrscheinlich – zumindest für den möglichen westlichen Release von Bournout Paradise HD.

Auch Version für die Nintendo Switch wäre durchaus denkbar. Bisher lässt sich das Original dank Abwärtskompatibilität bereits spielen.

Burnout Paradise erschien ursprünglich im Januar 2008 für PS3 und Xbox 360. Die HD-Fassung würde demnach zum 10. Jubiläum in den Handel kommen. Erstmalig in der Action-Rennspiel-Reihe gab es eine freibefahrbare Stadt zu erkunden. Das Spiel punktete außerdem mit einem spaßigen Online-Modus und wurde durch verschiedene DLCs u.a. mit Motorrädern und Polizeifahrzeugen erweitert.