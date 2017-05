Call of Duty: Black Ops 3 - Erster Blick auf die Remaster-Maps aus dem Zombie Chronicles-DLC

Auch die Moon-Karte aus Black Ops 2 wird vertreten sein.

Mit Zombie Chronicles erwartet Fans von Call of Duty: Black Ops 3 der fünfte und letzte Zombie-DLC für den Shooter. Das Content-Update kommt mit acht neuen Maps daher, die mit überarbeiteten Fassungen klassischer Karten dafür sorgen sollen, dass wir uns ein letztes Mal in die Untoten-Flut hineinwerfen. Erstes Gameplay-Material zum Update findet ihr hier.

Mehr: Call of Duty: WW2 - Kennen wir bereits die Schauplätze der Einzelspielerkampagne?

Der offizielle Call of Duty-Account hat auf Twitter jetzt einen ersten Blick auf einen Teil der Karten gegeben, die uns im Zombie Chronicles-DLC erwarten.

The undead take over the abandoned airfield of Nacht Der Untoten, where it all began for @Treyarch Zombies. #ZombiesChronicles pic.twitter.com/vSxEI1nMBM — Call of Duty (@CallofDuty) May 13, 2017

Zum einen hätten wir da "Die Nacht der Toten", die uns auf ein verlassenes Flugfeld wirft und aus Call of Duty: World at War bekannt ist.

Tight corridors and crazed Zombies make Verrückt perfect for up-close and personal horde slaying. #ZombiesChronicles pic.twitter.com/pM8XiWHAMk — Call of Duty (@CallofDuty) May 13, 2017

Hinter dem gewöhnungsbedürftigen Namen "Verrückt" versteckt sich eine eine mysteriöse Nervenklinik, die ihr ebenfalls aus World at War kennen könntet.

Shi No Numa houses the Rising Sun Facility, with zombies lurking through its swampy waters. Ready to go back? #ZombiesChronicles pic.twitter.com/8jTRavO6Qa — Call of Duty (@CallofDuty) May 13, 2017

Die sumpfigen Gefechte in "Shi No Numa" kehren im Zombies Chronicles-DLC ebenfalls zurück.

Welcome back to the Theater of the Dead. #ZombiesChronicles pic.twitter.com/7jp4ZmBgc3 — Call of Duty (@CallofDuty) May 14, 2017

Das "Kino der Toten" kennt ihr vielleicht noch aus dem ersten Black Ops-Teil.

Ascension features a zombified Soviet shuttle launch... not to mention undead Space Monkeys. #ZombiesChronicles pic.twitter.com/fS1s0Filr5 — Call of Duty (@CallofDuty) May 14, 2017

Mit "Ascension" verschlägt es uns auf einen russischen Weltraumbahnhof aus dem ersten Black Ops, der von Zombies und untoten Affen bevölkert wird.

The unsolved mysteries of Shangri-La await our four brave heroes in #ZombiesChronicles. pic.twitter.com/o0jvdIOKWY — Call of Duty (@CallofDuty) May 14, 2017

"Shangri-La" bringt die vom Dschungel verschlungene Stadt voller Zombies zurück.

Zombie Chronicles erscheint am 16. Mai 2017 für die PS4 und wird 30 Euro kosten. Xbox One- und PC-Spieler müssen einen Monat länger warten.