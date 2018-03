Call of Duty: Black Ops 3 - Spieler erreicht 1 Million Kills nach über 3800 Stunden Spielzeit

Mit Call of Duty: WW2 kehrte Activision dem Zukunfts-Szenario vorerst den Rücken. Nach dem eher mäßigen Call of Duty: Infinite Warfare forderten viele Fans die Rückkehr in bodenständigere Kämpfe. Die Rechnung ging auf, WW2 war eines der erfolgreichsten Spiele 2017. Das heißt aber nicht, dass ältere Serienteile nun keine Rolle mehr spielen.

Insbesondere Call of Duty: Black Ops 3 von 2015 hat weiterhin eine sehr aktive Community. Ein Beweis dafür lieferte nun der Spieler MaLLOThaPr1nc3 auf der Playstation 4. Nach insgesamt 160 Tagen Spielzeit, also über 3800 Stunden, erreichte er 1 Millionen Kills und teilte seinen Meilenstein auf Twitter.

WORLD RECORD!? 1 MILLION KILLS in BLACK OPS 3 @Treyarch ??? pic.twitter.com/bcWFeX3Nqf — ?? DooM "BOSS MANE" Mallo ? (@MaLLoThaPrince) March 9, 2018

Er selbst stellt die Frage an die Entwickler von Treyarch, ob es sich dabei um einen Weltrekord handelt. Bei der beeindruckenden Spielzeit scheint das durchaus möglich, bestätigt hat es Treyarch allerdings bisher nicht.

Obwohl Black Ops 3 nun bereits drei Jahre alt ist, konnten sich die Spieler vor kurzem über neuen Content freuen. Grund dafür war die offizielle Ankündigung des direkten Nachfolgers Call of Duty: Black Ops 4, welches am 12. Oktober 2018 erscheinen soll.