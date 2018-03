Call of Duty: Black Ops 4 - Reveal immer wahrscheinlicher, NBA-Star leakt angebliches Logo

Die Gerüchteküche brodelt weiterhin. Noch wissen wir zwar nicht zu 100%, was uns mit dem diesjährigen Call of Duty-Ableger erwartet, aber es wird immer wahrscheinlicher, dass Call of Duty: Black Ops 4 das Rennen machen wird. Nach den ersten Spekulationen im Februar, die sogar von einer Nintendo Switch-Version des Black Ops 3-Sequels sprechen, tauchten gestern Merchandise-Einträge in der GameStop-Datenbank auf.

Und wenn der aktuellste Leak stimmt, kennen wir sogar schon das Logo von Black Ops 4. Das wurde nämlich gestern angeblich vom NBA-Star James Harden enthüllt, der im Vorfeld eines NBA-Matches mit einer Mütze auftrat, die Black Ops-Fans zum Grübeln brachte. (via Kotaku)

The Beard has arrived, and he's ready for battle with the Thunder. pic.twitter.com/ky3E8TK9Hy — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 7, 2018

Auf der Stirn trug der Houston Rockets-Profi nämlich vier Streifen im knalligen Orange, was nicht zuletzt an das Logo von Black Ops 3 erinnert.

Wenn es nach der römischen Nummerierung geht, sollte der nächste Ableger eigentlich Black Ops IV heißen, offenbar hat sich Activision nun aber auf die Schreibweise Black Ops IIII geeinigt. Kurz nach dem Aufkommen des Leaks berichtete Jason Schreier von Kotaku, dass eine anonyme Quelle bestätigt habe, dass es sich bei dem Logo tatsächlich um Black Ops 4 drehen soll.

Für das diesjährige Call of Duty-Spiel sind die Entwickler von Treyarch bestätigt, die in den letzten Jahren stets an neuen Black Ops-Ablegern gearbeitet haben. Eine offizielle Enthüllung des nächstes Call of Duty-Teils steht aber noch aus.