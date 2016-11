Call of Duty: Infinite Warfare - Alle Missionen und Kapitel in der Übersicht

Alle Kapitel und Missionen von Call of Duty: Infinite Warfare im Überblick.

Die Solokampagne von Call of Duty: Infinite Warfare spielt in der Zukunft und versetzt uns in die Rolle von Kapitän Reyes, der als Anführer des Raumschiffs Retribution gegen die fiese SDF in den Krieg zieht. Erstmals in der Seriengeschichte gibt es auch optionale Nebenmissionen, die wiederum in Ship Assaults (»klassische« Nebenmissionen) und Jackal Strikes (Kämpfe im All) unterteilt sind.

Die Hauptmissionen sind wiederum noch einmal in einzelne Kapitel unterteilt. Insgesamt gibt es 6 große Hauptmissionen, 4 Ship Assaults und 5 Jackal Strikes. Wir haben nachfolgend alle (englischen) Titel aufgelistet.

ACHTUNG: Spoiler!

Infinite Warfare: Alle Hauptmissionen im Überblick

Rising Threat (Prolog)

Hauptmission 1: Black Sky

Black Sky: Parade

Black Sky: Under Attack

Black Sky: Take to the Sky

Retribution: Aftermath (Zwischenkapitel)

Hauptmission 2: Operation Port Armor

Operation Port Armor: Civilian Terminal

Operation Port Armor: Shipping Storage

Operation Port Armor: Boarding Party

Retribution: Back in the Fight (Zwischenkapitel)

Hauptmission 3: Operation Burn Water

Operation Burn Water: Refinery

Operation Burn Water: Fight or Flight

Hauptmission 4: Operation Dark Quarry

Hauptmission 5: Operation Black Flag

Operation Black Flag: Prisoner Escort

Operation Black Flag: Trap is Sprung

Hauptmission 6: Operation Blood Storm

Operation Blood Storm: Trojan Horse

Operation Blood Storm: Crash Landing

Operation Blood Storm: Regroup

Operation Blood Storm: All or Nothing

Operation Blood Storm: Assault the Shipyard

Infinite Warfare: Alle Ship-Assault-Nebenmissionen im Überblick

Ship Assault 1: Operation Taken Dagger

Ship Assault 2: Operation Phoenix

Ship Assault 3: Operation D-Con

Ship Assault 4: Operation Deep Execute

Infinite Warfare: Alle Jackal Strikes im Überblick

Jackal Strike 1: Operation Safe Harbor

Jackal Strike 2: Pure Threat

Jackal Strike 3: Operation Grave Robber

Jackal Strike 4: Operation Sudden Death

Jackal Strike 5: Operation Trace Kill

Die Spielzeit der Kampagne von Call of Duty: Infinite Warfare

Für die Kampagne von Infinite Warfare kann man ungefähr 5-6 Stunden auf dem normalen Schwierigkeitsgrad einrechnen. Mit den Nebenmissionen kommen noch einmal 2-3 Stunden Spielzeit dazu.

