Bevor mit Call of Duty: WW2 am 3. November 2017 der neueste Teil der Shooter-Reihe erscheint und damit wohl einen Großteil der Call of Duty: Infinite Warfare-Spieler auf die Schlachtfelder des zweiten Weltkrieges umleitet, verabschiedet sich der zuletzt erschienene Serienableger mit einem finalen DLC.

Activision und Infinity Ward haben die vierte Download-Erweiterung "Retribution" veröffentlicht, die ihr euch ab sofort herunterladen dürft - zumindest, wenn ihr die PS4-Version von Call of Duty: Infinite Warfare besitzt. Die ist aufgrund des Exklusivdeals zwischen Sony und Activision nämlich vor der Xbox One- und PC-Fassung des Sci-Fi-Shooters an der Reihe. Wann Retribuition für die Xbox One und den PC erscheint, ist noch nicht bekannt.

It's time to battle The Beast from Beyond and take down the competition in four new MP maps. #IWRetribution is NOW LIVE on PS4. pic.twitter.com/0zEBduFgPA — Call of Duty (@CallofDuty) September 12, 2017

Der Retribution-DLC für Call of Duty: Infinite Warfare kommt mit vier neuen Multiplayer-Maps: Mit dabei sind Carnage, Heartland, Depot 22, Altitude sowie die aus Call of Duty: Ghosts bekannte Warhawk-Karte, die in Infinite Warfare als als neue Variante aufschlägt. Zudem dürft ihr euch in der neuen Zombie-Episode "The Beast from Beyond" auf einem Eisplaneten mit gefräßigen Untoten herumschlagen. Die beiden Schauspieler Seth Green alias Joker aus Mass Effect und Ike Barinholtz (Suicide Squad) feiern hier Gastauftritte.

Zu Feier des Releases des letzten DLCs spendieren uns die Macher außerdem bis Montag, den 18. September 2017, doppelte Erfahrungspunkte.

Call of Duty: Infinite Warfare - Screenshots ansehen