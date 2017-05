Call of Duty: Infinite Warfare - Quartermaster-Update liefert neuen Gratis-Content

Call of Duty: Infinite Warfare

Gefühlt die halbe Welt wartet auf eine Standalone-Version von Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Bisher gibt es die Neuauflage aber immer noch ausschließlich mit den Premium-Editionen von Call of Duty: Infinite Warfare.

Dessen Besitzer dürfen sich jetzt über ein neues, kostenloses Update freuen. Der Patch sorgt für diverse Bugfixes und neue Möglichkeiten, unser Loadout mit Scorestreak-Varianten anzupassen. Außerdem kriegt der Quartermaster Nachschub: Es gibt auch neue Waffen.

Mehr: Call of Duty: Modern Warfare Remastered - Hinweise auf Stand-Alone-Release im Juni aufgetaucht

Die kompletten Patch Notes findet ihr hier. Die wichtigste Neuerung dürften die Scorestreak-Varianten sein, die wir uns jetzt zusammenbasteln können. Durch Crafting sind wir in der Lage, neue Versionen unserer bestehenden Streaks zu erstellen, und zwar in drei Abstufungen: Rare, Legendary und Epic. Das Ganze wird im Scorestreak-Labor erledigt, das sich in der Quartermaster-Waffenkammer befindet.

Mehr: Call of Duty: Infinite Warfare - DLC Continuum jetzt für PS4 erhältlich

Die neuen Waffen könnt ihr im offiziellen Trailer zum Update begutachten:

Was haltet ihr vom Update? Wie gefallen euch die Waffen?

