Call of Duty: Infinite Warfare - VR-Erlebnis auf der PS4 kostenlos

Call of Duty: Infinite Warfare

Wer die VR-Erfahrung von Call of Duty: Infinite Warfare ausprobieren will, muss sich dafür nicht extra das Spiel zulegen. Wie Publisher Activision nun bekannt gegeben hat, wird Jackal Assault allen Besitzern einer PS4 bzw. PSVR kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Download im PlayStation Store fällt mit dem Release-Termin von Infinite Warfare am morgigen Freitag, den 4. November, zusammen.

In der Jackal Assault Experience können Spieler im Cockpit des gleichnamigen Raumjägers Platz nehmen, der auch in der Singleplayer-Kampagne von Call of Duty: Infinite Warfare seinen Auftritt hat.

Werdet ihr das VR-Erlebnis von Infinite Warfare ausprobieren?

Call of Duty: Infinite Warfare - 12 Minuten Gameplay: So beginnt die Solo-Kampagne