Call of Duty: Modern Warfare Remastered war für uns zuvor nur im Premium-Bundle mit Call of Duty: Infinite Warfare zugänglich. Seit dem 27. Juni 2017 ist der Shooter jedoch als Standalone-Version für die PS4 erhältlich und kommt genau einen Monat später auch separat für die Xbox One. Das hat Publisher Activision jetzt bekanntgegeben.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered kommt mit kompletter Kampagne und 16 Multiplayer-Maps. Neben aufgefrischten Texturen und modernisierten Animationen dürfen wir uns außerdem über eine neue Audio-Ausgabe freuen. Im Gegensatz zur PS4-Fraktion müssen Xbox One-Spieler aber auf den Variety-DLC und damit auf eine Handvoll zusätzlicher Maps verzichten.

Die Standalone-Fassung von Call of Duty: Modern Warfare Remastered erscheint am 27. Juli 2017 für die Xbox One.