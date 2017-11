Call of Duty: WW2 - Bug lässt Spieler Fortschritt verlieren, Betroffene sollen sich melden

Der Launch von Call of Duty: WW2 hat viele Spieler angelockt. Sogar so viele, dass die Macher Sledgehammer Games bereits einige Funktionen wie die Leaderboards abgeschaltet haben, um eine stabilere Performance und weniger Verbindungsprobleme zu gewährleisten.

Ein Bug, der mittlerweile bereits behoben wurde, konnte obendrein dafür sorgen, dass einige Spieler ihren Rang verloren haben. Die Ränge erfuhren durch den Bug offenbar einen Reset. Sledgehammer Games wendet sich an die Betroffenenen: Sie sollen sich beim Activision-Support melden, dort werde ihnen geholfen.

If your rank has been impacted, please contact @ATVIassist for help. (2 of 2)