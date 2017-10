Call of Duty: WW2 - “Carentan”-Map aus dem ersten Teil für alle Season Pass-Besitzer gratis

Wie Activision über den offiziellen Blog verkündet hat, wartet auf Besitzer des Season Passes zu Call of Duty: WW2 eine kleine Überraschung. Diesen soll zum Launch nämlich eine zusätzliche Bonus-Map zur Verfügung stehen, die Veteranen der Serie bekannt sein könnte. Denn dabei handelt es sich um die Karte "Carentan", die bereits im ersten Call of Duty auftauchte.

Laut Activision handelt es sich bei "Carentan" um "eine der beliebtesten Karten der Call of Duty-Geschichte" die insgesamt in drei Ablegern der Serie spielbar war. Wie der Publisher ausführt, erwartet euch eine kleine französische Stadt mit zerstörten Häusern und vom Kampf gezeichneten Straßen, in der ihr euch Gefechte um einen strategischen deutschen Stützpunkt liefert.

Dabei wird "Carentan" vorerst nur Besitzern des 50 Euro teuren Season Passes zur Verfügung stehen, der 2018 mit vier Zusatz-Packs aufwarten soll. Ob Spieler die Map irgendwann unabhängig davon erwerben können, hat Activision zwar noch nicht verraten, allerdings deutete das Unternehmen im selben Atemzug an, Inhalte des Season Passes auch separat anbieten zu können.

Call of Duty: WW2 wird am 3. November 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.