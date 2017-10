Call of Duty: WW2 - Uplink-Modus kehrt offenbar im neuen Gewand zurück

Call of Duty: WW2 spielt während des Zweiten Weltkrieges. Trotzdem soll es wohl eine eigene Version des Uplink-Spielmodus geben, der jetzt anscheinend Gridiron heißt. Dabei gilt es aber immer noch, eine Art Ball beziehungsweise Drone in das Ziel zu befördern.

Was in futuristischen CoD-Teilen wie Black Ops 3, Advanced Warfare oder Infinite Warfare noch passt, fügt sich im historischen Szenario des Zweiten Weltkrieges weniger gut ein. Darum sorgt der Leak, der darauf hindeutet, dass der Gridiron-Modus kommt, aktuell für etwas Wirbel. (via Kotaku)

Here's a first look at Uplink Mode in Call of Duty WW2 due to bugged menu in the PC Open #WWIIBeta! #CoDWW2



Credit: Reddit (trevormine) pic.twitter.com/aH5wPF82SI — CoD WW2 Beta (@CoDWW2Intel) September 30, 2017

Entdeckt wurde das Ganze offenbar durch einen Fehler in der offenen Betaphase zu Call of Duty: WW2. Der führte den Reddit-Nutzer trevormine anscheinend in Menü-Bildschirme, die er nie hätte sehen sollen. Dort gab es nicht nur Details zu den wahrscheinlich verfügbaren Karten im Multiplayer-Modus, sondern auch eine Auswahl an neuen Modi zu bestaunen. Der originale Imgur-Post scheint mittlerweile aber gelöscht worden zu sein.

Es handelt sich hierbei bislang nur um unbestätigte Gerüchte, offizielle Ankündigungen gab es diesbezüglich noch nicht. Da sich der Uplink-Modus aber auch in der eSport-Szene etabliert hat, wirkt eine Implementierung nicht unwahrscheinlich. Allerdings empfinden es viele Fans anscheinend als unpassend im Hinblick auf die Zeit, in der das Spiel spielt. Dass die Ziel-Bereiche futuristisch hell leuchten, stößt bei vielen Fans zum Beispiel auf Unverständnis.

Was sagt ihr dazu? Hat der Uplink- beziehungsweise Gridiron-Modus hier nichts verloren?

