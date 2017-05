Call of Duty: WW2 - Nachdem Infinite Warfare auf viel Kritik stieß, wird der Weltkriegs-Shooter wohlwollend aufgenommen.

Activision Blizzard schreibt schwarze Zahlen und verdankt das laut eigener Aussage unter anderem dem Erfolg von Overwatch. Aber auch ansonsten spricht das Unternehmen von Rekorden und übertroffenen Erwartungen für das erste Quartal 2017. Darüber hinaus wurde explizit der "sehr starke Start" des Vorverkaufs von Call of Duty: WW2 und Destiny 2 erwähnt (via DualShockers).

"Dieses Quartal haben wir Rekord-Umsätze geliefert. [...] Unter den treibenden Faktoren unserer Resultate war Overwatch, dass jetzt über 30 Millionen Spieler weltweit hat. Die Overwatch-Liga gewinnt an Schwung und wir freuen uns, unserer Spieler-Community die beste, professionelle Liga-Erfahrung bieten zu können."

"Destiny 2 und Call of Duty: WW2 kommen auch später dieses Jahr und beide Enthüllungen wurden von den Fans sehr wohlwollend aufgenommen."

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Umsätze von Blizzard durch Ingame-Content um mehr als 25 Prozent gestiegen. Activision Blizzard verzeichnet insgesamt 431 Millionen aktive monatliche Nutzer in diesem Vierteljahr. Außerdem kündigt Activision Zombie Chronicles für den 16. Mai 2017 an - dabei handelt es sich um einen neuen DLC zu Call of Duty: Black Ops 3.

Habt ihr schon Destiny 2 oder CoD: WW2 vorbestellt? Macht ihr das überhaupt (noch)?

