Call of Duty: WW2 - Beta-Server auf PS4 kurzzeitig wieder online, mit neuer Map & neuem Modus

Eigentlich ist die Beta-Phase von Call of Duty: WW2 vorbei und das Spiel soll am 3. November erscheinen. Aber es geschehen Zeichen und Wunder: Die Beta-Server waren offenbar kurzzeitig wieder online und erreichbar. Wer das zufälligerweise bemerkt hat, konnte spielen. Als ob das nicht schon verwunderlich genug wäre, waren wohl außerdem aber auch noch Inhalte verfügbar, die es während der offiziellen Beta gar nicht gab. Gameplay-Videos zeigen unter anderem zum Beispiel die neue, bisher nicht spielbare Flak Tower-Map. (via Charlie Intel)

Auch der Gridiron-Modus war wohl in der Online-Playlist erreichbar, genau wie die Custom Games-Option und öffentliche Matches. Die Server sind mittlerweile wieder offline und wieso sie kurzzeitig wieder erreichbar waren, weiß wohl nur Activision. Die entsprechenden Videos mussten mittlerweile anscheinend ebenfalls wieder offline genommen werden. Lediglich einige Screenshots gibt es noch zu finden.

Während der Suche nach öffentlichen Matches sollen außerdem auch noch die Namen diverser anderer Maps aufgetaucht sein, die aber aufgrund fehlender Daten nicht spielbar waren. Darunter befinden sich anscheinend auch die offiziell noch unangekündigten Maps Battleship, Village und Wolf's Lair.

