Call of Duty: WW2 - Error-Code 103295: Server halten Ansturm nicht stand

Die Freigabe der Online-Server für Call of Duty: WW2 erfolgt leicht gestaffelt: In Neuseeland und Australien durften die Spieler als erstes loslegen - wenig später folgten Europa und Nordamerika als weitere Regionen. Doch insbesondere der Ansturm der Nutzer aus den USA und Kanada überforderte die Server-Infrastruktur von Activision offenbar.

Kurz nach dem Server-Start in Nordamerika meldeten zahlreiche Spieler Probleme bei der Verbindung mit den Online-Diensten des Shooters. Angezeigt wurde vielen dabei der Error-Code 103295.

Eine Lösung oder Fehlerbehebung gibt es bislang nicht - auch wenn Activision der Fehler bereits bekannt zu sein scheint. Wie die Support-Abteilung des Publishers auf Twitter meldet, betreffen die Verbindungsprobleme alle Titel der Shooter-Reihe Call of Duty. Man arbeite aktuell an einer Lösung.

Unseren Test zu CoD: WW2 findet ihr hier.

We are aware of connectivity issues with Call of Duty titles and are working on a solution now, we appreciate your patience.