Call of Duty: WW2 - Geleakter Packshot verrät Vorteile der Xbox One X-Version

Nur noch grob einen Monat ist es hin, bis Call of Duty: WW2 hierzulande die aktuellen Konsolen und den PC erscheint. Käufer einer Xbox One X dürften sich also langsam fragen, inwieweit sich "ihre" Fassung von denen anderer Konsolen unterscheidet. Durch einen von Game UK Retail geleakten Packshot dürfte sich diese Frage nun beantwortet haben.

Speziell auf dem Packshot der Xbox One X-Version sind in der oberen rechten Ecke nämlich drei Symbole zu sehen. Dabei handelt es sich um Logos, die die drei Features "HDR" (High Dynamic Range), "4K Ultra HD" und "Xbox One X Enhanced" bewerben. Somit dürfen wir bei Microsofts Power-Konsole also einen besseren Kontrast sowie ein schärferes Gesamtbild erwarten.

Mehr: Call of Duty: WW2 - Wird sich besser als jedes andere Call of Duty verkaufen, meint Pachter

Call of Duty: WW2 wird am 3. November für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Der Release der Xbox One X erfolgt vier Tage später, am 7. November 2017.