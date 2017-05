Call of Duty: WW2 - Ihr habt entschieden: Eure Wünsche an den Weltkriegs-Shooter

Call of Duty: WW2 - Wir haben eure Wünsche an den Weltkriegs-Shooter ausgewertet.

Vergangene Woche wollten wir wissen, was ihr euch von Call of Duty: WW2 wünscht. Inzwischen haben wir die Umfrage und eure Kommentare ausgewertet und ziehen nun ein Fazit. Im Folgenden präsentieren wir euch eure fünf größten Wünsche an Call of Duty: WW2. Gleichzeitig geben wir eine Einschätzung dazu ab, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Entwickler Sledgehammer Games diese auch umsetzt.

Fünf Community-Wünsche an Call of Duty: WW2

1. Eine Story, die den Zweiten Weltkrieg angemessen behandelt

27% der Umfrage-Teilnehmer wollen eine Story, die den Zweiten Weltkrieg angemessen behandelt. In diesem Zusammenhang kam auch immer wieder der Wunsch auf, WW2-Entwickler Sledgehammer Games solle in der Kampagne die Perspektive eines deutschen Soldaten erlebbar machen. GameStar-Kollege Johannes Rohe schreibt hierzu in seiner Call of Duty: WW2-Preview:

"Die Handlung soll vor allem die menschlichen Schicksale in den Vordergrund stellen, sowohl innerhalb von Daniels' Einheit als auch auf Seiten der Zivilbevölkerung und sogar der deutschen Soldaten (mehr dazu im Spoiler-Kasten). Eine Mission aus Sicht der Deutschen wird es aber nicht geben, die Achsenmächte spielen wir nur im Multiplayer."

2. Keine Mikrotransaktionen wie Supply Drops und Co.

15% wünschen sich, dass Call of Duty: WW2 auf Mikrotransaktionen verzichtet. Allerdings dürfte sich dieser Wunsch wohl kaum erfüllen. Erst vor wenigen Monaten verzeichnete Activision in einem Finanzbericht Rekordeinnahmen bei den Ingame-Käufen. Da scheint es nur realistisch, dass der Publisher diese Einnahmequelle nicht versiegen lässt.

3. Ein Multiplayer-Modus im Stil von Call of Duty 2

14% hoffen auch einen Multiplayer-Modus im Stil von Call of Duty 2. Ob die Entwickler von Sledgehammer mit dem Mehrspieler-Modus in diese Richtung steuern, bleibt abzuwarten. Konkrete Details wollen die Call of Duty: WW2-Macher noch nicht verraten. Allerdings gibt es einen Hoffnungsschimmer. In seiner Preview zum Multiplayer-Modus schreibt GameStar-Kollege Johannes:

"Mit CoD: WW2 wird sich das Spielgefühl in Single- und Multiplayer merklich ändern, weg von Wall Runs und Boost-Jumps, hin zu etwas bodenständigeren, taktischeren Kämpfen, bestätigt uns Michael Condrey im Interview. Dennoch sei man nicht besorgt, die Fanbase vor den Kopf zu stoßen und Spieler zu verlieren. Wer die ersten Call of Duty's gespielt habe, werde die Rückkehr zum Weltkriegsszenario lieben, genau so wie Spieler, die neu hinzukommen."

4. Eine Kampagne mit mehreren spielbaren Fraktionen

13% Der Umfrage-Teilnehmer hoffen auf eine Kampagne mit mehreren spielbaren Fraktionen. Zwar konzentriert sich die Story von Call of Duty: WW2 auf die US-amerikanische 1st Infantry Division, allerdings ist bestätigt, dass wir nicht nur Hauptfigur Red Daniels spielen. An der Befreiung von Paris sollen wir aus der Sicht einer französischen Widerstands-Kämpferin teilnehmen.

5. Back to the Roots-Gameplay

12% der Umfrage-Teilnehmer wünschen sich Back to the roots-Gameplay. Bereits Anfang des Jahres versprach Activision, dass "die traditionelle Kriegsführung" im Mittelpunkt von Call of Duty: WW2 stehen soll. Fans der Reihe dürfen sich demnach auf klassisches Boots on the Ground-Gameplay freuen.

Call of Duty: WW2 - Erster Gameplay-Trailer zum Weltkriegs-CoD

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November 2017. Vor dem Release findet eine Beta-Testphase statt.