Mit der Erweiterung "The Resistance: DLC Pack 1" wird Call of Duty: WW2 neben neuen Multiplayer-Inhalten auch um ein zusätzliches Zombie-Kapitel erweitert. Letzteres hat Sony nun im offiziellen Playstation.Blog vorgestellt. Den zugehörigen Trailer findet ihr unter dem Artikel.

Die Weiterführung der Zombie-Geschichte trägt den Titel "The Darkest Shore". Nach seiner Niederlage in Bayern hat sich Doktor Straub nach Norddeutschland zurückgezogen. Dort arbeitet er weiter an seiner Untoten-Armee, mit der er die Alliierten angreifen will.

Die neue Karte wird eine in Nebel gehüllte Insel sein, die voll mit alten und okkulten Orten gespickt ist. Spielerisch versprechen die Entwickler neue, von Untoten-Energie angetriebene Waffen. Auch die Gegner sollen durch neue Zombie-Typen abwechslungsreicher ausfallen, als noch im ersten Kapitel.

In der Erweiterung "The Resistance: DLC Pack 1" sind neben "The Darkest Shore" auch drei neue Multiplayer-Karten und die neue Mission "Operation Intercept" für den Kriegsmodus. Das DLC erscheint am 30. Januar zuerst für die PS4. Alle anderen müssen einen Monat länger auf die neuen Inhalte warten.