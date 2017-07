Call of Duty: WW2 - Offizielles Lösungsbuch mit Feldflasche & Taschenlampe angekündigt

Auch zu Call of Duty: WW2 erscheint wieder ein offizieller Strategy Guide. Activision tut sich für das neue Lösungsbuch mit Prima Games zusammen. Das Ergebnis kommt in unterschiedlichen Versionen auf den Markt: Die Deployment Kit Edition richtet sich zum Beispiel an Sammler und bietet neben dem eigentlichen Guide als Hardcover-Buch noch eine ganze Reihe an Extras. Das Spiel ist in der knapp 100 Euro kostenden Box-Edition allerdings nicht mit inbegriffen.

In der Deployment Kit Edition findet sich eine Taschenlampe, eine Feldflasche, eine Soldaten-"Hundemarke" sowie ein gebundenes Notizbuch. Dazu gibt es noch ein Poster mit Charakter-Artwork und ein Propaganda-Poster, bei dem es sich offenbar um den Nachdruck eines echten Posters handelt. Außerdem ist auch noch eine "visuelle Enzyklopädie" des zweiten Weltkrieges enthalten: Ein illustriertes Geschichtsbuch, das sich den wichtigsten Ereignissen des Zweiten Weltkriegs widmen soll.

In der Collector's Edition (knapp 40 Euro) ist der Strategy Guide selbst enthalten, der als gebundenes Hardcover voller Artwork und Lösungen daherkommt. Das Buch bietet besondere Bonus-Inhalte, die es nur in dieser Collector's Edition geben soll – was genau, bleibt allerdings unklar. Inhaltlich gibt es neben dem Walkthrough auch noch haufenweise Kartenmaterial sowie Tipps und Tricks für Single- und Multiplayer-Modi.

Wer es lieber etwas schlanker und weniger pompös mag: Der Prima Games-Guide zu Call of Duty: WW2 erscheint auch als Mobile-freundlicher eGuide (die Collector's Edition enthält den Zugangs-Code ebenfalls) oder als Taschenbuch. Die Lösungsbücher kommen zeitgleich mit dem Spiel auf den Markt: Am 3. November.

