Call of Duty: WW2 - Vorbesteller dürfen Multiplayer-Waffe sofort freischalten & bekommen doppelte XP

Activision scheint daran interessiert zu sein, so viele Verkäufe von Call of Duty: WW2 wie möglich schon vor der eigentlichen Veröffentlichung zu sichern. Anders lässt sich kaum erklären, dass die Verantwortlichen schon wieder neue Vorbestellerinhalte in Aussicht stellen, die potentielle Käufer anlocken und finanzielle Einnahmen bereits jetzt absichern sollen.

So wurde von offizieller Seite bekannt gegeben, dass Vorbesteller sich auf doppelte Erfahrungspunkte im Multiplayer von Call of Duty: WW2 freuen dürfen. Wie lange dieser Zustand anhalten oder wie genau das Ganze aussehen soll, wurde dabei allerdings nicht verraten. Zusätzlich dazu soll es Vorbestellern möglich sein, eine Waffe ihrer Wahl gleich zu Beginn freizuschalten, anstatt sich die Waffe über den normalen Weg zu erspielen.

Start #CODWWII fully-equipped. Pre-order and get a permanent weapon unlock + Double XP with the Multiplayer Upgrade: https://t.co/EutddxHeDD pic.twitter.com/cutbTbJfgX — Call of Duty (@CallofDuty) September 5, 2017

Damit reihen sich diese beiden Vorteile zu einigen anderen ein, wie zum Beispiel einem Waffen-Skin mit Zombi-Ästhetik, einem anders aussehenden Helm, einer Rufkarte und einem Emblem. Spieler der Beta dürfen sich abgesehen davon auf noch mehr Goodies freuen.

Call of Duty: WW2 wird am 3. November für PS4, Xbox One und PC erscheinen.