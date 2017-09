Nachdem Michael Pachter erst neulich wieder in seine Glaskugel geschaut hat und meinte, die PS5 würde 2020 erscheinen, meldet sich der Wedbusch Morgan-Analyst innerhalb eines Podcasts erneut zu Wort. Der Gegenstand seiner neuesten Vorhersage: Call of Duty: WW2. Wie Pachter ausführt, könnte Activision mit dem neuesten COD den ganz großen Wurf landen:

"Ich denke, es wird das am meisten verkaufte Call of Duty bisher werden. Woran das liegt? [...] Sagen wir, es kommt raus und erreicht einen Durchschnittswert von 72 [Wertungsspiegel] auf Metacritic, dann liege ich ganz klar falsch. Falls es aber eine 88 oder höher erreicht, dann könnte ich mir vorstellen, dass es das am besten verkaufte [Spiel der Reihe] sein könnte."

Mehr: Call of Duty: WW2 - Erscheint mit USK 18-Siegel, keine Jugendfreigabe in Deutschland

Abgesehen davon fand Pachter auffällig positive Worte für den Entwickler von Call of Duty: WW2, Sledgehammer Games. Wie er ausführt, stützt er seinen Optimismus für den neuesten Teil vor allem auf die Kompetenz des Entwicklers:

"Sie sind ziemlich kompetent, und dieses Spiel, ich weiß nicht, es sieht besonders für mich aus. Es erweckt den Eindruck, dass sie es diesmal einfach richtig hinbekommen haben."

Mehr: Call of Duty: WW2 - Zombie-Modus schickt uns nach Bayern

Call of Duty: WW2 wird am 3. November 2017 für die PS4, Xbox One und den PC erscheinen.

Was denkt ihr? Könnte WW2 eventuell sogar Verkaufszahlen-König Call of Duty: Modern Warfare 3 (26.5 Millionen Verkäufe) vom Thron stoßen?