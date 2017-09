Call of Duty: WW2 - Zweite Beta für PS4 & Xbox One ab sofort spielbar

Die Private Beta zu Call of Duty: WW2 geht in die zweite Runde - und zwar früher als gedacht. Eigentlich sollte das zweite Beta-Wochenende heute, am 1. September um 19 Uhr an den Start gehen, wie Sledgehammer Games gestern Abend aber auf Twitter bekannt gegeben hat, dürfen wir uns bereits jetzt schon auf PS4 und Xbox One auf die Schlachtfelder des Shooters stürzen. Die aktuelle Testphase endet voraussichtlich am 4. September 2017.

Weekend 2 of the #WWIIBeta is NOW LIVE early on PS4 and Xbox One! Log in now and start the grind to level 30. #CODWWII pic.twitter.com/cO8qZDj9Tj — Call of Duty (@CallofDuty) August 31, 2017

Das zweite Beta-Wochenende begrüßt uns mit einem erhöhten Level-Cap und stellt uns mit "Aachen" eine neue Map zur Verfügung. Mit dem M1A1 Karabiner erhalten wir während der Testphase außerdem eine neue Waffe, neue Scorestreaks sowie ein weiteres Sniper-Gewehr.

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November 2017 für PS4, Xbox One und den PC.

Habt ihr letztes Wochenende schon gespielt? Wie gefällt euch die Beta?