Call of Duty: WW2 - Deutscher Schauspieler Udo Kier spielt im Zombie-Modus mit

Mit Katheryn Winnick, David Tennant und Elodie Yung waren drei der vier Zombie-Modus-Heldencharaktere des kommenden Call of Duty: WW2 bereits bekannt. Jetzt haben die Entwickler bei Sledgehammer Games auch den Schauspieler hinter der vierten und letzte Figur verraten: Es ist Udo Kier.

In 2 days, new horrors will be unleashed.



UDO KIER steps into his role as Doktor Peter Straub at the #WWIIZombies reveal at #SDCC2017. pic.twitter.com/IohZ2oOwZI — Call of Duty (@CallofDuty) July 18, 2017

Der deutsche Schauspieler hat in seiner internationalen Karriere in über 160 Kinofilmen mitgespielt, unter anderem an der Seite von Hollywood-Stars wie Bruce Willis, John Malkovich und Arnold Schwarzenegger. Zu sehen war er in Filmen wie Iron Sky, Blade und Armageddon.

Zombie-Modus-Vorstellung auf der Comic-Con

Die offizielle Vorstellung der im Koop spielbaren Zombie-Kampagne von Call of Duty: WW2 ist für den 20. Juli 2017 im Rahmen der San Diego Comic-Con geplant. Die Geschichte soll sich rund um den verzweifelten Versuch des Deutschen Reichs drehen, eine Zombie-Armee zu erschaffen, um die bevorstehende Niederlage doch noch abzuwenden. Anders als jüngere Serienableger versucht Sledgehammer kein humorvoll abgedrehtes Zombieszenario zu schaffen, sondern erinnert sich an die eigenen Wurzeln mit einer Anlehnung an Dead Space. Die beiden Sledgehammer-Gründer Glen Schofield und Michael Condrey arbeiteten früher nämlich bei den Dead Space-Machern von Visceral Games, verließen das Studio aber nach dem ersten Teil der Horrorserie.

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November für PC, PS4 und Xbox One.

