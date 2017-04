Capcom plant einen neuen großen Titel.

Capcom plant einen neuen "großen Titel", der noch vor dem 31. März 2018 erscheinen soll. Das geht aus Dokumenten hervor, in dem der Publisher eine Übersicht sowie Strategien des laufenden Geschäftsjahres vorstellt.

Bislang trägt das Spiel in den Unterlagen keinen Titel, es könnte sich daher um das lang erwartete Deep Down oder um ein komplett neues Spiel handeln. Ansonsten hat Capcom noch das Remake von Resident Evil 2 in der Pipeline. Die Plattformen werden zwar nicht aufgeführt, aufgrund des Release-Zeitplans kommen jedoch nur PS4 und Xbox One sowie eventuell die Nintendo Switch in Frage.

Capcom plant außerdem 2 Millionen Verkäufe von Marvel vs. Capcom Infinite, das am 19. September 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheint. Meinen Angespielt-Artikel findet ihr hier. Zuletzt berichteten wir, dass Resident Evil 7 sowie Dead Rising 4 unter den Verkaufserwartungen von Capcom liegen.

Was glaubt ihr: Worum handelt es sich bei dem neuen "großen" Titel?