Catherine: Full Body - PS4- & PS Vita-Remake mit dritter Catherine angekündigt

Catherine spinnt eine komplizierte Dreiecksgeschichte zwischen dem latent idiotischen Protagonisten Vincent, seiner langjährigen, festen Partnerin Katherine und der mysteriösen Catherine. Dazu gesellen sich seltsame Albträume, die Fangstricke der Sexualität und noch einiges mehr. Es ist eben kompliziert und wir sind mittendrin. Nun soll der ungewöhnliche PS3- und Xbox 360-Titel noch einmal für PS4 und PS Vita erscheinen. Allerdings heißt das Ganze dann Catherine: Full Body und macht alles noch komplizierter. Es gibt darin nämlich offenbar eine dritte Catherine. (via DualShockers)

Außer einer Teaser-Webseite gibt es bisher allerdings nur sehr wenig Neuigkeiten zum Remake des unorthodoxen Spiels. Mehr Informationen sollen aber in einem Famitsu-Livestream am Freitag bekannt gegeben werden. Dem Magazin zufolge befindet sich Catherine: Full Body bei Katsura Hashinos Studio Zero in Entwicklung. Bereits festzustehen scheint jedenfalls, dass es zusätzliche Inhalte im Remake geben wird. Es mischt sich auch noch eine dritte Catherine in das Gefühlschaos ein. Ihre Persönlichkeit soll sich deutlich von den anderen beiden unterscheiden.

Das ursprüngliche Catherine ist erst 2012 in Europa erschienen, während der Release in Japan und den USA bereits 2011 erfolgt ist. In unserem Test haben wir das bizarre Puzzle-, Action- und Horror-Game als "eines der ungewöhnlichsten Videospiele aller Zeiten" bezeichnet. Wenn du wissen willst, was es damit auf sich hat, wirst du hier fündig:

