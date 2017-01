Computerspielsucht - Neue Studie: Jeder 12. junge Mann ist süchtig nach Videospielen

Minecraft ist besonders bei jüngeren Spielern sehr beliebt.

Die Frage, ob Videospiele eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen könnten, stellt sich der skeptische Part der Gesellschaft schon seit ewigen Zeiten. Nun befeuert ein aktueller Report der DAK die Sorgen rund um das Medium. Demnach ist jeder zwölfte junge Mann im Alter von 12 bis 25 Jahren von Videospielsucht betroffen.

Mehr: Studie - Durchschnittsalter der Gamer in Deutschland steigt

Die Umfrage des Forsa-Instituts, auf die sich die DAK beruft, fasst die Aussagen von insgesamt 1500 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen. Laut der Krankenkasse leiden etwa 5,7% der befragten Personen unter Computerspielsucht, wobei sich die Anteile zwischen den Geschlechtern stark unterscheiden. Bei Jungen und Männern sind 8,4% der Teilnehmer betroffen.

Etwa 70% der 12- bis 19-jährigen spielen mehrmals pro Woche oder sogar täglich am Computer, an Mobilgeräten oder an Konsolen. Weiterhin hätten 6% der männlichen Befragten durch das Computerspielen schon ernsthafte Probleme mit der Familie oder mit Freunden. 26% der Teilnehmer fühlen sich unglücklich, wenn sie nicht spielen können und etwa 46% vernachlässigen soziale Kontakte, die ihnen früher wichtiger waren.

Computerspielsucht - Es geht um mehr!

Die DAK empfiehlt Eltern daraufhin mehr Achtsamkeit und rät klare Grenzen zu setzen und Regeln für die Nutzung von Videospielen aufzustellen. Zudem wird die Altersfreigabe von 0 Jahren grundsätzlich in Frage gestellt, frühestens ab 3 Jahren sollten Kinder mit Videospielen in Kontakt kommen.

Was haltet ihr von dieser Diskussion?