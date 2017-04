Crackdown 3 - Neue Infos zur Open World-Action stehen kurz bevor

Erwarten uns bald neue Infos zu Crackdown 3?

Schon lange haben wir keine neuen Informationen zum aktuellen Entwicklungsstand von Crackdown 3 gehört, allerdings könnte sich das bald ändern. Bei Twitter wurden vom offiziellen Account des Spiels große Neuigkeiten für 2017 angekündigt.

2017 is shaping up to be great! #Crackdown3 info is on the horizon, and we're ready to bring the boom! pic.twitter.com/l59odUKSsH