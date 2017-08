Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - Activision plant nach Erfolg des PS4-Remasters weitere Neuauflagen

Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy darf wohl getrost als gelungen bezeichnet werden und erfreut sich entsprechender Beliebtheit. Für Activision war das Remaster ein voller Erfolg: Nach dem Launch dominierte das Spiel wochenlang die PS4-Verkaufscharts.

Das Konzept geht also voll und ganz auf, weshalb es wohl niemanden wundert, dass Activision auch in Zukunft ähnliche Projekte an den Start bringen will. Im Rahmen des aktuellen Finanzberichtes von Activision erklärt CEO Eric Hirshberg, dass Crash Bandicoot "alle Erwartungen übertroffen" habe und man so weiter machen wolle. (via: DualShockers)

Neben der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy habe auch das Call of Duty: Modern Warfare-Remaster gezeigt, dass dies der richtige Weg sei:

"Das ist eine Strategie, die ganz klar unsere Aufmerksamkeit hat, und auch wenn es heute keine neuen Ankündigungen gibt, glaube ich, dass ihr zuversichtlich sein könnt, dass es in der Zukunft mehr Aktivitäten wie diese geben wird, mit mehr großartigen IPs."

Ansonsten sehe sich Activision derzeit viele klassische IPs an und überlege, ob und wie diese auf anderen Plattformen zu neuem Leben erweckt werden könnten.

Welches Remaster wünscht ihr euch am Sehnlichsten?

