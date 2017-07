Crash Bandicoot - Warum das PlayStation-Maskottchen in Japan ganz anders aussieht

Crash Bandicoot war Sony damals offenbar zu aggressiv, um einfach so in Japan erscheinen zu können. Darum wurden einige Änderungen vorgenommen, die das kleine Beuteltier anders aussehen lassen. Die Maßnahme wirkt bis heute noch: Auch zum Launch des PS4-Remasters, der N. Sane Trilogy, gibt es immer noch Unterschiede. Die beschränken sich allerdings in erster Linie auf die Verpackung und das Promo-Material drumherum, nicht unbedingt auf die Spiele selbst.

Crash Bandicoot sieht eine ganze Spur niedlicher aus, wenn wir die Box-Art vergleichen. Auch die Werbung unterscheidet sich. Es gibt allerdings auch viele kleinere Veränderungen innerhalb der Spiele, die für Stirnrunzeln sorgen können. An einer Stelle streckt Crash Bandicoot beispielsweise seine Zunge nicht mehr heraus und nicht eingesammelte Kisten fallen uns am Ende eines Levels nicht mehr vollzählig auf den Kopf. An anderer Stelle wurden sogar komplette Animationen ausgetauscht, weil sie an eine japanische Mordserie erinnern könnten.

Es wurden aber nicht nur Dinge weggelassen, das Ganze funktioniert auch andersherum – was teilweise ebenfalls schwer nachzuvollziehen ist. Zum Beispiel gibt uns die hölzerne Maske in der japanischen Version hilfreiche Tipps, die in den westlichen Versionen einfach fehlen. In Crash Bandicoot 2 wurde sogar ein höchst skurriles Karaoke-Video versteckt, das aufrufbar war, wenn wir vor dem Start des Spiels eine bestimmte Tastenkombination drücken. Im folgenden Video könnt ihr es sehen, zusammen mit vielen anderen Änderungen in den japanischen Fassungen:

Was denkt ihr über die Änderungen?

