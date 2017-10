Crazy Justice - Nintendo Switch erhält eigenes Battle Royale-Spiel

Während sich Spieler auf dem PC mit PUBG vergnügen, Xbox One-Besitzer geduldig auf dessen Konsolenrelease warten und PS4-Fans sich in Fortnites Battle Royale-Modus austoben, gingen Besitzer einer Nintendo Switch bisher leer aus. Das soll allerdings nicht mehr lange so bleiben.

Black Riddle Studio sucht aktuell auf der Crowdfunding-Plattform Fig nach Unterstützern für ihr Spiel Crazy Justice. In einem aktuellen Update versprechen sie das erste Battle Royale-Spiel auf Nintendo Switch und präsentieren den Modus in einem ersten Teaser-Trailer:

Die Welt des Shooters ist dabei sehr farbenfroh und erinnert ein wenig an Fortnite, während das Maskottchen einen Borderlands-Flair hat. Crazy Justice möchte euch unter anderem eine zerstörbare Umgebung bieten sowie die Möglichkeit, Wände und Barrikaden zu errichten. Black Riddle Studios arbeitet außerdem an einem Splitscreen-Modus und Motion Control-Unterstützung.

Die Kampagne des Spiels soll sowohl einen Singleplayer- als auch einen Koop-Modus beinhalten, wobei der Fokus von Crazy Justice auf dem Multiplayer liegt. Es soll übrigens auch Crossplay geben, das es ermöglicht, gemeinsam mit Spielern auf PC und Xbox One zu spielen.

Yes, one of our main tasks is to connect Switch-PC-Xbox players together :D