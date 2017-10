Cyberpunk 2077 - CD Project Red kommentiert negative Bewertungen von Ex-Mitarbeitern

Nach dem großen Erfolg von The Witcher 3: Wild Hunt arbeitet das polnische Entwicklerstudio CD Project Red zur Zeit am futuristischen Rollenspiel Cyberpunk 2077. Aufgrund der hohen Ambitionen des Projekts warten Fans schon länger auf neue Informationen zum Stand der Entwicklung.

Auf der Plattform Glassdoor musste das Studio in der Vergangenheit vermehrt schlechte Bewertungen von ehemaligen Angestellten hinnehmen, sodass das Unternehmen zur Zeit eine Gesamtwertung von nur drei von fünf Sternen hat. Einige Fans sprachen sich daraufhin besorgt über die Entwicklung von Cyberpunk 2077 aus.

Mitbegründer Marcin Iwinski und Studio-Chef Adam Badowski veröffentlichten nun auf Twitter eine recht ausführliche Stellungnahme zu dieser Problematik und dem Stand der Entwicklung von Cyberpunk 2077. Darin dementieren sie die Gerüchte über das Arbeitsklima nicht, sprechen aber über die Gesamtsituation des Studios.

Sie weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die Anzahl der Mitarbeiter von CD Project Red seit der Entwicklung von The Witcher 3 nahezu verdoppelt hat. Es sei eine sehr gewagte Annahme, dass die Zukunft eines AAA-Titels von so wenigen Personen abhängig sei. Sie wünschen den ehemaligen Kollegen alles Gute und respektieren die individuellen Gründe, die sie zu der Entscheidung geführt haben, das Studio zu verlassen.

Die Arbeit an einem so großen Rollenspiel erfordere von allen Beteiligten sehr viel Hingabe und Glaube an die Sache. Diese Herangehensweise des Studios an die Spieleentwicklung sei nicht für jeden etwas, aber sie sei notwendig um herausragende Spiele zu machen. Die Entwicklung von Cyberpunk 2077 laufe nach Plan, aber sie würden sich auch die Zeit nehmen, die sie brauchen, um all ihre Ziele zu erreichen.

Cyberpunk 2077 wurde bereits 2012 angekündigt. Neben einem Render-Trailer und wenigen Info-Häppchen, die dafür umso größere Pläne andeuteten, ist bisher aber wenig Konkretes über das Projekt bekannt.