Cyberpunk 2077 - Gerücht: Tech-Demo bereits spielbar, neues Videomaterial auf der E3

Cyberpunk 2077 heißt das neue RPG von CD Projekt Red. Es soll The Witcher 3, das letzte Spiel der Entwickler, so ziemlich in allen Belangen übertreffen. Sonst wissen wir bisher aber nur sehr wenig über das dystopische Rollenspiel. Ein YouTuber berichtet jetzt allerdings von Gerüchten, die ihm ein anonymer Sony-Mitarbeiter zugetragen haben soll. Demnach existiert bereits eine Tech-Demo zu Cyberpunk 2077, die auch schon spielbar ist.

Diese spielbare Demo von Cyberpunk 2077 befindet sich aber wohl – sofern sie denn überhaupt wirklich schon existiert – noch in einem sehr frühen Zustand. Es soll bereits einen beeindruckenden Teil der Spielwelt zu sehen geben. Das war es aber auch schon: Objekte, einzelne Gebiete und Missionen fehlen offenbar noch, sie könnten jetzt aber hinzugefügt werden.

Der vermeintliche Insider geht davon aus, dass die Entwicklung noch ein bis zwei Jahre dauert. Die, laut der anonymen Quelle, groß angelegte Marketing-Kampagne soll aber schon dieses Jahr losgehen. Das könnte bedeuten, dass wir schon bald in den Genuss von Videomaterial kommen, das endlich Gameplay zeigt. Für die E3 2018 wird von vielen Fans ein neuer Trailer oder ähnliches erwartet.

Aber auch dabei handelt es sich aktuell nur um Spekulationen. Wir wissen nicht, wie zuverlässig die Informationen des YouTubers LegacyKillaHD sind. Trotzdem hoffen wir natürlich auch, bald mehr von Cyberpunk 2077 sehen zu können.

Wann erhofft ihr euch erstes Gameplay aus Cyberpunk 2077?