Dark Souls spielen manche immer noch fleißig, alle anderen haben jetzt die perfekte Ausrede, es endlich wieder einmal zu tun. Wer die beinharte Rollenspiel-Klopperei noch nie gespielt hat, bekommt jetzt die passende Gelegenheit, seine Frustrationstoleranz auf die Probe zu stellen. Das von Fans organisierte Fan-Event Return to Lordran soll bis zum 24. Oktober für volle Server bei dem mittlerweile in die Jahre gekommenen Spiel sorgen. Insbesondere die Multiplayer-Aspekte von Dark Souls stehen dabei im Mittelpunkt.

Das Event existiert gewissermaßen, seit der Subreddit r/darksouls über 100.000 Abonnenten erreicht hatte. Vor zwei Jahren wurde aus dem ursprünglichen Tag dann ein regelrechtes Event, wie es auf Reddit heißt. Der "Dark Souls Global Restart Day" wurde also einfach in Return to Lordran umbenannt.

Im Endeffekt soll so ermöglicht werden, die Multiplayer-Aspekte des Spiels genießen zu können. Normalerweise kann es sehr lange dauern, bis man auf den Servern dafür die entsprechenden Menschen findet.

Stürzt ihr euch dank des Events nochmal ins Gemetzel?

