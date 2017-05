Darksiders 3 - 12 Minuten Gameplay beweisen, dass Fury mindestens so hart wie ihre Vorgänger zuschlägt

Darksiders 3 stellt uns Fury als erste weibliche Hauptfigur des Franchises vor.

Zwölf Minuten lang präsentiert sich Fury aus Darksiders 3 in einem neuen Gameplay-Video als die neue Hauptfigur des beliebten Darksiders-Franchise, das 2010 erst Krieg und 2012 Tod in den Kampf gegen Monster, Dämonen und mysteriöse Schalterrätsel in den Kampf schickte.

Nun wurde das Zepter erstmals an eine weibliche apokalyptische Reiterin weitergegeben, die wir dank des Videos der Kollegen von IGN in Aktion sehen dürfen. Die Szenen stammen aus der Pre-Alpha des Spiels, genießt sie also bitte mit Vorsicht - hier könnte sich noch allerhand ändern.

Der Grafikstil dürfte Darksiders-Fans durchaus etwas ungewohnt vorkommen: Viel satter und leuchtender sind die Farbpaletten der einzelnen Levelareale, während Fury selbst ein wenig comichaft und überzeichnet wirkt.

Sogar eine sogenannte Booby-Rüstung hat es ins Spiel geschafft, die die Brüste der Heldin betonen - zumindest diese Design-Entscheidung scheint allerdings direkt aus dem Jahr zu stammen, als Darksiders erstmals erschien.

Derzeit heißt es, dass Darksiders 3 am 31. Dezember 2018 für PS4, Xbox One und PC erscheinen soll.

Was haltet ihr von der neuen Heldin und dem Look von Darksiders 3?