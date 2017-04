Darksiders, Red Faction & mehr - Neues Humble Bundle bringt Spiele für PS3 & PS4

Darksiders: Warmastered Edition ist im HumbleBundle

Noch bis zum 18.04. bietet das HumbleBundle zum zweiten Mal Spiele aus dem Playstation Network. Publisher THQ Nordic hat gestern via Twitter bekannt gegeben, dass es von nun an eine Kooperation zwischen THQ Nordic, Playstation und HumbleBundle geben wird.

Leider können die Codes nur in Sony Interactive Entertainment America-Regionen eingelöst werden, weshalb europäische Nutzer nichts von dem Bundle haben. Allerdings gibt es die Möglichkeit, ein amerikanisches PSN-Konto zu erstellen, um die Codes einzulösen. Zur Verfügung stehen PS3- und PS4-Titel, deren Preis ihr, wie immer, selbst bestimmt.

Ab 1 US-Dollar bekommen Nutzer:

Nutzer, die einen höheren Preis, als umgerechnet 11,14 Euro zahlen, bekommen:

Für 15 US-Dollar, also circa 14,08 Euro bekommt ihr:

Zusammen haben alle Titel einen Gesamtwert von 334 US-Dollar.

Der Erlös geht dieses Mal an die britische Wohltätigkeitsorganisation Hand In Hand International, die in Armut lebende Menschen in Dritte Welt-Ländern, in Form von Bildung, dabei unterstützt, Arbeitsplätze zu schaffen, um einen Weg aus den ärmlichen Lebensverhältnissen zu finden. Nutzer können wieder selbst bestimmen, ob sie ihr Geld an Hand In Hand International spenden wollen, oder an eine andere Organisation.

Erstmals gab es im letzten Sommer ein PSN-Feature im HumbleBundle. Dabei waren Capcom-Titel, wie Final Fight: Double Impact (PS3), Resident Evil HD (PS3 & PS4) oder die Devil May Cry HD Collection (PS3).