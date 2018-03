Sonys PS4-exklusives Zombie-Open World-Spiel Days Gone erscheint nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst 2019. Das bestätigte Publisher Sony vor einigen Tagen. Während Sony keine genauen Gründe für die "Verschiebung" von Days Gone angibt, will ein Redakteur der kalifornischen Webseite Android Headlines Genaueres wissen.

Release von Days Gone im Frühjahr 2019?

Wie Dominik Bošnjak via Twitter behauptet, sei es eine reine Business-Entscheidung von Sony gewesen, den Termin für Days Gone für 2019 anzusetzen. Angeblich wolle Sony großen Herbst-Releases wie Red Dead Redemption 2 und Call of Duty: Black Ops 4 aus dem Weg gehen, die Days Gone Ende des Jahres die Show stehlen könnten.

Die Vermutung, dass Entwicklungsprobleme dafür verantwortlich seien, dass Days Gone nicht mehr 2018 aufschlägt, schließt der Redakteur damit aus. Entwickler Bend Studios habe sogar alle jüngsten Entwicklungs-Meilensteine erreicht. Auch der bekannte Insider ZhugeEx bestätigt im ResetEra-Forum, dass die Entwicklung des Spiels gut laufen würde und Sony Bend Studios bislang alle Meilensteine erreicht habe.

Days Gone erscheine laut Bošnjak daher zum Start des nächsten Geschäftsjahres von Sony, das im April 2019 beginnt. Damit räumt der Redakteur also einen Release des Spiels im Frühjahr 2019 ein.

Bošnjak habe seine Infos aus mehreren Quellen erhalten, die er aber nicht nennen möchte. Die obigen Angaben sollten daher mit Vorsicht betrachtet werden.

Days Gone ist exklusiv für die PS4 in Entwicklung.