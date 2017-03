Deadpool 2 - Ryan Reynolds gibt neuestes Cast-Mitglied bekannt

Deadpool war einer der Überraschungshits 2016.

Der ebenso brutale wie freche Superheld Deadpool spülte laut Box Office Mojo im vergangenen Jahr fast 800 Millionen US-Dollar in die internationalen Kinokassen. Da überrascht es kein bisschen, dass schon 2018 eine Fortsetzung folgen soll. Darin trifft Deadpool unter anderem auf den mächtigen Telepath Cable und die Söldnerin Domino, die in den Comics nicht nur zusammenarbeiten, sondern auch ein Verhältnis miteinander haben. Doch während die Besetzung für Cable immer noch nicht feststeht, wissen wir nun, wer Domino spielt. Und zwar dank Deadpool 2-Hauptdarsteller Ryan Reynolds.

Reynolds twittere vor kurzem ein Bild mit mehreren Dominosteinen, die mithilfe eines Bildbearbeitungsprogramms um zusätzliche Punkte erweitert wurden. Wer genau hinschaut, kann bereits hier den Namen der Schauspielerin Zazie Beetz erkennen. Wenig später machte Reynolds die Verpflichtung der Atlanta-Darstellerin in einem weiteren Tweet etwas deutlicher.

Bevor Reynolds bekannt gab, dass Beetz in die Rolle der Domino schlüpft, wurden unter anderem Janelle Monáe (Hidden Figures) und Kerry Washington (Django Unchained) für den Part in Deadpool 2 gehandelt.

Deadpool 2 soll am 2. März 2018 in den US-Kinos starten. Anstelle von Tim Miller inszeniert diesmal John Wick-Regisseur David Leitch den Merc With a Mouth.

Deadpool 2 - Erster Teaser zur Superhelden-Fortsetzung mit Ryan Reynolds