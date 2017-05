Death Stranding - Hideo Kojima äußert sich zum Entwicklungsstand

Death Stranding: Die Entwicklung schreitet gut voran.

Im Rahmen des Tribeca Games Festivals am vergangenen Wochenende hat sich Metal Gear Solid-Schöpfer Hideo Kojima unter anderem über sein neues PS4-Spiel Death Stranding geäußert (via Engadget).

Demzufolge schreite die Entwicklung "ziemlich gut" voran. Derzeit habe das Team "einen allgemeinen Plan für das Projekt" sowie eine Story und teste diverse Systeme. Unklar ist aber, ob er damit Gameplay-Elemente meinte oder sich auf die Technik des Titels bezog.

Um den Zeitplan zu verdeutlichen, stellte Kojima einen Vergleich an: Wäre Death Stranding ein Restaurant, wäre er gerade dabei, die Tische auszusuchen und eine Speisekarte zu erstellen. Von der Ladeneröffnung wäre das also noch eine Weile entfernt. Der Titel dürfte sich daher noch in einer recht frühen Entwicklungsphase befinden.

Vielleicht erfahren wir ja auf der E3 2017 einen (ungefähren) Release-Termin. Wir halten euch auf dem Laufenden. Zuletzt berichteten wir über neue Gerüchte um Emma Stone im Cast. Zudem verriet Kojima im Februar neue Details zum Gameplay und den Online-Features.

Death Stranding - Trailer zeigt Guillermo del Toro & Mads Mikkelsen