Obwohl es schon ein einige Informationen, Bilder und Trailer zu Hideo Kojimas nächstem Spiel Death Stranding gibt, ist der Titel in vielen Bereichen noch ein großes Mysterium. Wie etwa das Gameplay des Spiels genau funktioniert, oder der Storyfaden des Spiels aussieht, liegt noch im Dunkeln, die perfekte Grundlage also für Spekulationen, die es dementsprechend reichlich im Netz gibt. Man könnte auch sagen: Ganz typisch für Kojima.

Dass das generelle Konzept etwas ganz Besonderes sein soll, hat nun Schauspieler Norman Reedus, der dem Hauptcharakter des Spiels sein Aussehen und seine Stimme leiht, in einem Interview mit dem B&H Photography Podcast verraten. Laut Reedus sei das Konzept "unglaublich" weil es nicht das typische "töte alle und gewinne das Spiel" sei, sondern eher eine verbindende Sache. Es sei "seiner Zeit voraus" und hätte zum Beispiel "Elemente von Social Media" in sich. Die Idee dahinter sei, dass das Spiel den physischen Kontakt mit anderen Menschen wiederherstellen solle, der bei anderen Spielen, die man "alleine in einem Raum" spiele, verloren gegangen sei.

Was auch immer das genau bedeuten soll, darüber lässt sich erneut trefflich spekulieren. Gibt es eine Couch-Koop-Komponente? Was genau ist mit Social Media-Elementen gemeint? Natürlich muss man die Äußerungen von Reedus mit Vorsicht genießen, schließlich ist er selbst Teil des Projektes. Wir sind dennoch sehr gespannt auf weitere Infos, aber irgendwie macht ja auch genau dieses Mysterium einen gewissen Reiz von Death Stranding aus. Das Spiel wird zu einem noch nicht genau benannten Termin in der Zukunft konsolenexklusiv für die PS4 erscheinen.

